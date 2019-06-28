Киев не сможет подписать новый газовый контракт в этом году, заявил Миллер

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Украина до конца года не сможет подписать новый контракт на транзит газа по законодательству Евросоюза, заявил в ходе пресс-конференции председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
"Украина до конца года, до конца истечения действующего контракта на транзит, не сможет подписать новый контракт на транзит по законодательству ЕС. Этот поезд уже ушел, этому поезду можно посмотреть только вслед", - сказал он.
13 июня, 20:11Москва готова продолжать транзит газа через Украину. Готов ли Киев?Глава Минэнерго Александр Новак обсудил с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем перспективы газового транзита через Украину. И, похоже, собеседники нашли общий язык. Осталось дождаться слова Киева. Пока там это слово произнести некому.
"Мы говорим: мы готовы продлить действующий контракт на транзит. То, что касается еще одного аспекта, конечно же, мы говорим, что этот контракт должен быть экономически целесообразным для российской стороны", - добавил Миллер.