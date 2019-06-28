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РИА Новости

Кадыров прокомментировал слова Путина о предателях

Вчера, 14:56
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© РИА Новости / Максим БлиновГлава Чечни Рамзан Кадыров во время заседания Госсовета по развитию добровольчества в Кремле
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время заседания Госсовета по развитию добровольчества в Кремле
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента Владимира Путина о предателях.
Ранее в интервью газете The Financial Times российский лидер назвал предательство "самым мерзким преступлением, которое можно себе представить". Путин также отметил, что предатели "должны быть наказаны".
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Кадыров согласился с президентом.
"Предательство своего отечества, родины, государства вообще стоит в особом ряду, и должно быть наказуемо в самой жесткой и суровой форме, как и предусмотрено законом", - написал он в телеграме.
Кроме того, глава Чечни раскритиковал россиян, "открыто льющих воду на мельницу врагов России". Кадыров призвал привлекать "предателей" к ответственности.
"Я уверен, что любые попытки создания в России некого подобия "пятой колонны", кто бы за этим ни стоял, следует воспринимать в качестве предательства и измены", - отметил он.
Резюмируя, политик назвал Россию великой державой, которая никому не позволит диктовать свою волю.
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Рамзан КадыровРоссияОбщество
Популярные комментарии
Солидарен!!!
28 июня, 14:58
Арсений Понфиленко
230710146
Что-то Рамзан слегка небритый. Пехотинцы Путина должны по Уставу выглядеть.
28 июня, 15:05
vvab6
7630103152
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