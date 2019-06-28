Кадыров прокомментировал слова Путина о предателях

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время заседания Госсовета по развитию добровольчества в Кремле

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента Владимира Путина о предателях.

Ранее в интервью газете The Financial Times российский лидер назвал предательство "самым мерзким преступлением, которое можно себе представить". Путин также отметил, что предатели "должны быть наказаны".

Кадыров согласился с президентом.

"Предательство своего отечества, родины, государства вообще стоит в особом ряду, и должно быть наказуемо в самой жесткой и суровой форме, как и предусмотрено законом", - написал он в телеграме.

Кроме того, глава Чечни раскритиковал россиян, "открыто льющих воду на мельницу врагов России". Кадыров призвал привлекать "предателей" к ответственности.

"Я уверен, что любые попытки создания в России некого подобия "пятой колонны", кто бы за этим ни стоял, следует воспринимать в качестве предательства и измены", - отметил он.