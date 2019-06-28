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РИА Новости

На "Армии-2019" показали систему управления стаей беспилотников

Вчера, 14:54
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© РИА Новости / Иван СураевСистема управления стаей беспилотников для массированного удара
Система управления стаей беспилотников для массированного удара
© РИА Новости / Иван Сураев
КУБИНКА (Московская обл.), 28 июн - РИА Новости. Систему управления малыми беспилотниками для массированного удара "Стая-93", разработанную военно-учебным научным центром ВВС России (ВУНЦ имени Жуковского, Воронеж), представили на стенде Минобороны РФ на форуме "Армия-2019".
"В каждой такой стае беспилотников есть ведущий и ведомые. Ведомые видят ведущего через инфракрасные камеры. В случае поражения ведомого другой БЛА из стаи занимает его место. Само число дронов в стае можно увеличивать до бесконечности – всё зависит от конкретной боевой задачи", - рассказал РИА Новости старший преподаватель ВУНЦ ВВС полковник Дмитрий Лопаткин.
© РИА Новости / Иван СураевСистема управления стаей беспилотников для массированного удара
Система управления стаей беспилотников для массированного удара
© РИА Новости / Иван Сураев
Система управления стаей беспилотников для массированного удара
Собеседник агентства пояснил, что "Стая-93" формируется из монопланов "СОМ-93". Боевая нагрузка каждого такого беспилотника – 2,5 килограмма.
"В отдельности это мало, но при массированном ударе по объектам и технике противника можно достигнуть серьезного эффекта. При этом применение таких БЛА не является затратным", - отметил Лопаткин.
Форум "Армия-2019" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством мероприятия.
© РИА Новости / Иван СураевСистема управления стаей беспилотников для массированного удара
Система управления стаей беспилотников для массированного удара
© РИА Новости / Иван Сураев
Система управления стаей беспилотников для массированного удара
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Форум "Армия-2019"Безопасность
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