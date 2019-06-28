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РИА Новости

Песков прокомментировал заявление Мэй про отношения с Россией

Вчера, 14:54
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Лондон вправе сам определять, как развивать отношения с Москвой, Россия готова говорить с Британией даже по самым острым вопросам, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российский лидер Владимир Путин и британский премьер Тереза Мэй встретились в пятницу на полях саммита G20 в японской Осаке. После встречи офис британского премьера распространил заявление, в котором сообщалось, что Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений между странами до тех пор, пока Россия не прекратит "враждебные вмешательства" в дела других стран, дезинформацию и кибератаки.
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"Что касается заявления Мэй, то она, действительно, говоря один на один с президентом, подняла тему Скрипалей, она получила необходимые объяснения президента. Что касается того, какие отношения могут быть, какие не могут быть - безусловно, это дело британской стороны. Президент Путин готов на диалог даже по самым острым вопросам и темам, которые относились к сфере разногласий", - сказал собеседник агентства.
Отношения РФ и Британии в 2018 году резко ухудшились. В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата. О высылке российских дипломатов следом объявили еще ряд стран. Россия приняла ответные меры.
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Тереза МэйВеликобританияРоссияСаммит G20В мире
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