Иран призвал США отказаться от химического оружия

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в пятницу заявил о необходимости уничтожения арсенала химического оружия США, сообщает агентство Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в пятницу заявил о необходимости уничтожения арсенала химического оружия США, сообщает агентство Mehr

"Иран в очередной раз подчеркивает свою принципиальную политику осуждения применения химического оружия где угодно, в любое время и при любых обстоятельствах", - заявил Зариф в ходе своего выступления по случаю Дня борьбы с химическим и биологическим оружием в Иране.

По его словам, Тегеран считает, что основным шагом к созданию мира, свободного от оружия массового уничтожения (ОМУ), является "полное уничтожение арсенала химического оружия США, как единственного владельца такого оружия в мире". Он также добавил, что США "пристрастились к использованию бесчеловечных инструментов в виде экономических санкций и терроризма".

Генассамблея ООН 30 ноября 1992 года приняла Конвенцию о запрещении химического оружия, которая вступила в силу 29 апреля 1997 года. Конвенция дополняет Женевский протокол 1925 года. В настоящее время к ней присоединились 192 государства. Вне международного правового поля конвенции остаются Египет, Израиль (подписал, но не ратифицировал), КНДР и Южный Судан.