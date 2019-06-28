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РИА Новости

Иран призвал США отказаться от химического оружия

Вчера, 14:51
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф . Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в пятницу заявил о необходимости уничтожения арсенала химического оружия США, сообщает агентство Mehr.
"Иран в очередной раз подчеркивает свою принципиальную политику осуждения применения химического оружия где угодно, в любое время и при любых обстоятельствах", - заявил Зариф в ходе своего выступления по случаю Дня борьбы с химическим и биологическим оружием в Иране.
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По его словам, Тегеран считает, что основным шагом к созданию мира, свободного от оружия массового уничтожения (ОМУ), является "полное уничтожение арсенала химического оружия США, как единственного владельца такого оружия в мире". Он также добавил, что США "пристрастились к использованию бесчеловечных инструментов в виде экономических санкций и терроризма".
Генассамблея ООН 30 ноября 1992 года приняла Конвенцию о запрещении химического оружия, которая вступила в силу 29 апреля 1997 года. Конвенция дополняет Женевский протокол 1925 года. В настоящее время к ней присоединились 192 государства. Вне международного правового поля конвенции остаются Египет, Израиль (подписал, но не ратифицировал), КНДР и Южный Судан.
После крупнейшей газовой атаки, происшедшей ровно пять лет назад - в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию.
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