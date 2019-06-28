"Сделка века" США по Палестине потерпит неудачу, считает эксперт

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов считает, что так называемая "сделка века" по палестино-израильскому конфликту, которую предлагают США, потерпит неудачу.

В среду в Бахрейне завершилась двухдневная встреча, на которой прошло обсуждение экономических аспектов разработанной США инициативы по урегулированию ближневосточного конфликта, названной СМИ "сделкой века". Представители палестинской администрации бойкотировали форум, расценив его как попытку их подкупить. Как сообщил в конце форума инициатор сделки, советник президента США Джаред Кушнер, они соберут поправки и предложения к разработанному плану, чтобы внести в него изменения.

За три дня до встречи в Бахрейне Белый дом обнародовал экономическую часть плана по урегулированию ближневосточного конфликта. Она предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере 50 миллиардов долларов. Более половины этой суммы предлагается в течение 10 лет предоставить Палестине, в том числе для реализации свыше 170 конкретных проектов в инфраструктуре, промышленности, медицине и образовании, остальное планируется вложить в экономики Египта, Иордании и Ливана.

"Они считают, что палестинские проблемы можно "залить" деньгами. Причем деньгами не американскими, а теми, которые должны выдать те же самые монархии Персидского залива. Речь шла о 50 миллиардах долларов... Что касается финансового компонента, то не совсем понятно, где те же самые монархии возьмут деньги. У них тоже много проблем, у той же Саудовской Аравии. Золотой дождь постепенно кончается, и выкинуть вот так 50 миллиардов – вопрос не очень тривиальный и для саудитов, и для эмиратцев", - сказал Кортунов в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

"Я подозреваю, что мы столкнемся с очередной неудачей вот такой односторонней позиции Соединенных Штатов в отношении израильско-палестинской проблемы", - отметил Кортунов. Он сказал также, что политика США, считающих, что палестино-израильскую проблему можно решить без остальных стран, несостоятельная.