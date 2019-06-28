"Газпром" не получал предложений Украины о замене транзита на своп газа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. "Газпром" не получал официальных предложений Украины о замене на своп газа контракта на транзит, сообщил в ходе пресс-конференции председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"То, что касается замены транзита на своп, вы знаете. мы никаких официальных предложений от украинской стороны не получали. Это некие заявления в социальных сетях отдельных управленцев "Нафтогаза Украины". Конечно же, мы к таким заявлениям в социальных сетях относимся несерьезно", - сказал Миллер.