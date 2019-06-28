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РИА Новости

"Газпром" не получал предложений Украины о замене транзита на своп газа

Вчера, 14:50
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. "Газпром" не получал официальных предложений Украины о замене на своп газа контракта на транзит, сообщил в ходе пресс-конференции председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
"То, что касается замены транзита на своп, вы знаете. мы никаких официальных предложений от украинской стороны не получали. Это некие заявления в социальных сетях отдельных управленцев "Нафтогаза Украины". Конечно же, мы к таким заявлениям в социальных сетях относимся несерьезно", - сказал Миллер.
Логотип энергетической компании Газпром
Вчера, 13:08
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