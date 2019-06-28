Песков: Москва и Лондон понимают необходимость оживить взаимодействие

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. У России и Великобритании есть понимание необходимости выработки формата для оживления взаимодействия в интересах бизнеса, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о прошедших переговорах Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Путин и Мэй встретились в пятницу на полях саммита G20 в японской Осаке. Как отметил Песков, в начале встречи в формате "один на один", только в присутствии переводчиков, речь шла о деле Скрипалей.

"Далее уже в расширенном составе затрагивались темы взаимной торговли, торгово-экономических отношений. Есть понимание необходимости выработки формата для оживления этого взаимодействия в интересах бизнеса двух стран", - сказал Песков.

Отношения РФ и Британии в 2018 году резко ухудшились. В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата. О высылке российских дипломатов следом объявили еще ряд стран. Россия приняла ответные меры.