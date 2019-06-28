Егорьевский мясокомбинат в Подмосковье расширил производство

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин в пятницу запустил новую производственную линию на Егорьевской колбасно-гастрономической фабрике, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Пуск новой линии на мясокомбинате предполагает увеличение мощности производства сырокопченых колбас на одну треть, то есть на 30%, и расширение участка нарезки на 25%", - цитирует пресс-служба слова Разина.

Отмечается, что мясокомбинат запустил новую линию благодаря поддержке правительства Подмосковья, предприятию было выделено более 110 миллионов рублей.