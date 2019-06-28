Путин встретится с Юнкером на полях саммита G20

"Сейчас президент находится на приеме от имени премьер-министра (Японии Синдзо – ред.) Абэ в честь гостей саммита "двадцатки", после чего он отправится в гостиницу, где состоятся еще три двусторонние встречи. Это будет встреча с президентом Франции (Эммануэлем) Макроном, с президентом Республики Корея (Мун Чжэ Ином), и будет встреча с Юнкером", - сказал Песков.