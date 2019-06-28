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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин встретится с Юнкером на полях саммита G20

Вчера, 14:45
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу в рамках саммита G20 проведет встречу с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сейчас президент находится на приеме от имени премьер-министра (Японии Синдзо – ред.) Абэ в честь гостей саммита "двадцатки", после чего он отправится в гостиницу, где состоятся еще три двусторонние встречи. Это будет встреча с президентом Франции (Эммануэлем) Макроном, с президентом Республики Корея (Мун Чжэ Ином), и будет встреча с Юнкером", - сказал Песков.
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
17 июня, 13:19
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Саммит G20 в ОсакеЖан-Клод ЮнкерВладимир ПутинВ мире
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