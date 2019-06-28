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РИА Новости

В Тюмени начальник колонии за взятку переселил осужденного в "квартиру"

Вчера, 14:44
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Тюменские следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии, который за взятки предоставлял осужденному комфортное жилье, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, с марта 2018 года по май 2019 года сотрудник ФСИН ежемесячно получал от осужденного по 100 тысяч рублей за создание "комфортных" условий содержания, предоставляя ему отдельное жилое помещение в цехе на территории колонии строгого режима.
"С ведома руководителя учреждения осужденный проживал в данной "квартире", общался по телефону, смотрел телевизор, пользовался интернетом и холодильником. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
Дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере.
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