В Тюмени начальник колонии за взятку переселил осужденного в "квартиру"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Тюменские следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии, который за взятки предоставлял осужденному комфортное жилье, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

По данным ведомства, с марта 2018 года по май 2019 года сотрудник ФСИН ежемесячно получал от осужденного по 100 тысяч рублей за создание "комфортных" условий содержания, предоставляя ему отдельное жилое помещение в цехе на территории колонии строгого режима.