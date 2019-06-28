Песков рассказал о переговорах Путина и Трампа на саммите G20

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа были насыщенными, но ограничения по времени не позволили им углубленно обсудить все вопросы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитирий Песков.

"Достаточно насыщенная по затронутым вопросам тема. Конечно, ограниченность по времени не позволила углубленно обменяться мнениями по тем темам, которые были затронуты. Но, тем не менее, говорили об уровне двусторонних торгово-экономических отношений, который никоим образом не соответствует потенциалу наших двух стран", - заявил Песков журналистам.