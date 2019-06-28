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РИА Новости

Песков рассказал о переговорах Путина и Трампа на саммите G20

Вчера, 14:43
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа были насыщенными, но ограничения по времени не позволили им углубленно обсудить все вопросы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитирий Песков.
Встреча Путина и Трампа состоялась в пятницу на полях саммита G20 в Осаке.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (четвертый справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
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"Достаточно насыщенная по затронутым вопросам тема. Конечно, ограниченность по времени не позволила углубленно обменяться мнениями по тем темам, которые были затронуты. Но, тем не менее, говорили об уровне двусторонних торгово-экономических отношений, который никоим образом не соответствует потенциалу наших двух стран", - заявил Песков журналистам.
"Условились посмотреть, какие факторы, собственно, мешают тому, чтобы горизонты нашего торгово-экономического обмена расширялись", - добавил он.
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Дональд ТрампБольшая двадцаткаВладимир ПутинРоссияСШАСаммит G20В мире
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