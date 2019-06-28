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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Наумкин: исламские организации стали позитивно оценивать роль и опыт России

Вчера, 14:42
29
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНаучный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин во время конгресса сирийского национального диалога в Сочи
Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин во время конгресса сирийского национального диалога в Сочи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Международные исламские организации изменили свое отношение к России и стали отмечать роль Москвы в Ближневосточном регионе и ее позитивный опыт как многонационального и многоконфессионального государства, заявил научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
Эксперт пояснил, что раньше деятельность определенного рода исламских организаций встречали в России с долей критики, но в последние годы ситуация стала меняться.
"Прежде всего это связано с серьезными подвижками в деятельности этих организаций и в их отношении к России. Достаточно сказать, что эти организации стали позитивно оценивать роль России и много об этом говорить", - заявил Наумкин.
В качестве промеров специалист привел Всемирную исламскую лигу и Всемирный союз мусульманских сообществ. В частности, генсек Всемирной исламской лиги Мухаммад Абдель Карим аль-Иса во время своего визита в Россию в апреле говорил, что РФ является примером для многонациональных стран, у нее надо поучиться другим государствам в части сохранения мира и стабильности в поликонфессиональном обществе.
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"Такие вещи непривычно было слышать от руководителя столь авторитетной международной исламской организации. Они свидетельствовали о том, что сегодня произошла серьезная переоценка... вообще нашей страны и ее роли на Ближнем Востоке. Мы добились того, что сегодня мы на Ближнем Востоке стали одной из ведущих сил... но и силой, роль которой уважают и ценят", - подчеркнул эксперт.
По его словам, Россия стала партнером для огромного числа государств, показала себя надежным и верным партнером, заинтересованным в мире и стабильности.
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