Песков: Путин и Трамп на G20 обсудили Китай, Сирию и вопросы разоружения

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров на полях G20 обсудили Китай, Сирию, ситуацию в Идлибе и вопросы стратегической стабильности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Говорили о международной торговле, говорили о международных делах. Затрагивалась и Сирия, положение дел в Идлибе. Говорили про Турцию в этом контексте, говорили и про Китай и достаточно обстоятельно поговорили по вопросам разоруженческим, вопросам стратегической стабильности", - сообщил Песков журналистам.

По его словам, лидеры двух стран договорились, что затронутые на их переговорах темы продолжат обсуждать по линии внешнеполитических и финансовых ведомств.