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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Песков: Путин и Трамп на G20 обсудили Китай, Сирию и вопросы разоружения

Вчера, 14:42
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров на полях G20 обсудили Китай, Сирию, ситуацию в Идлибе и вопросы стратегической стабильности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Говорили о международной торговле, говорили о международных делах. Затрагивалась и Сирия, положение дел в Идлибе. Говорили про Турцию в этом контексте, говорили и про Китай и достаточно обстоятельно поговорили по вопросам разоруженческим, вопросам стратегической стабильности", - сообщил Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
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По его словам, лидеры двух стран договорились, что затронутые на их переговорах темы продолжат обсуждать по линии внешнеполитических и финансовых ведомств.
"Условились, что по линии соответствующих ведомств, в свою очередь министр иностранных дел и госсекретарь, а также наш первый вице-премьер (Антон) Силуанов и господин (министр финансов США Стивен) Мнучин с американской стороны продолжат обсуждение уже более в конкретном ключе", - сказал он.
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