В ближайшее время Трампу направят официальное приглашение на юбилей Победы

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Официальное приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве будет направлено президенту США Дональду Трампу в ближайшие дни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, Путин пригласил Трампа в следующим году на 75-летие окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Трамп позитивно воспринял и сказал, что будет ждать официального приглашения, которое, конечно, ему в самые ближайшие дни обязательно будет направлено", - заявил Песков журналистам.