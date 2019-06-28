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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

В ближайшее время Трампу направят официальное приглашение на юбилей Победы

Вчера, 14:42
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Официальное приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве будет направлено президенту США Дональду Трампу в ближайшие дни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, Путин пригласил Трампа в следующим году на 75-летие окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Трамп позитивно воспринял и сказал, что будет ждать официального приглашения, которое, конечно, ему в самые ближайшие дни обязательно будет направлено", - заявил Песков журналистам.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампДмитрий ПесковВ мире
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