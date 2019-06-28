В Кремле назвали темы прошедших переговоров Путина и Мэй

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ставила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным тет-а-тет вопрос о деле Скрипалей, получила необходимые ответы, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Встреча Путина и Мэй прошла в пятницу в рамках саммита G20 в Осаке.

"Вы знаете, что это была встреча после долгого перерыва, она началась в формате "один на один", только в присутствии переводчиков. В этом формате министр Мэй говорила о деле Скрипалей, ставила этот вопрос. Получила необходимые ответы со стороны российского президента", - сказал Песков. По его словам, также в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по Украине, Сирии и Ирану.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.