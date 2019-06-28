В Кремле назвали темы прошедших переговоров Путина и Мэй

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ставила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным тет-а-тет вопрос о деле Скрипалей, получила необходимые ответы, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Встреча Путина и Мэй прошла в пятницу в рамках саммита G20 в Осаке.
"Вы знаете, что это была встреча после долгого перерыва, она началась в формате "один на один", только в присутствии переводчиков. В этом формате министр Мэй говорила о деле Скрипалей, ставила этот вопрос. Получила необходимые ответы со стороны российского президента", - сказал Песков. По его словам, также в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по Украине, Сирии и Ирану.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.
27 июня, 21:34Путин прокомментировал дело Скрипалей