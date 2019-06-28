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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

В Кремле назвали темы прошедших переговоров Путина и Мэй

Вчера, 14:41
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© РИА Новости / Илья ПиталевПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ставила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным тет-а-тет вопрос о деле Скрипалей, получила необходимые ответы, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Встреча Путина и Мэй прошла в пятницу в рамках саммита G20 в Осаке.
Президент РФ Владимир Путин
27 июня, 22:34
Скрипаль был наказан до инцидента в Солсбери, заявил Путин
"Вы знаете, что это была встреча после долгого перерыва, она началась в формате "один на один", только в присутствии переводчиков. В этом формате министр Мэй говорила о деле Скрипалей, ставила этот вопрос. Получила необходимые ответы со стороны российского президента", - сказал Песков. По его словам, также в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по Украине, Сирии и Ирану.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Вчера, 14:10
Мэй потребовала привлечь "обвиняемых" по делу Скрипалей к ответственности
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.
Президент РФ Владимир Путин
27 июня, 21:34
Путин прокомментировал дело Скрипалей
210007
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Саммит G20 в ОсакеТереза МэйБольшая двадцаткаВладимир ПутинВеликобританияРоссияВ мире
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