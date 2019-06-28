Цены на нефть колеблются в преддверии саммита G20 и встречи ОПЕК+

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу днем не показывают единой динамики, колеблясь в районе вчерашнего закрытия в ожидании встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20, а также в преддверии заседаний представителей ОПЕК и ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.14 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,05%, до 65,64 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI растёт на 0,03%, до 59,45 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают ожидать встречу лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке, который проходит 28-29 июня. Китайские СМИ со ссылкой на источники сообщили об их предварительной договоренности объявить мир в торговой войне.

В то же время некоторые аналитики скептически относятся к итогам таких переговоров, но также имеют в виду и заседания комитетов ОПЕК+ в Вене 1-2 июля, на которых будет решаться вопрос продления соглашения об ограничении добычи нефти.