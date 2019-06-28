В Москве сотрудник Росгвардии покончил с собой

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Сотрудник Росгвардии покончил с собой во время отпуска в Москве, в ведомстве не связывают его смерть со служебной деятельностью.

"По факту суицида, совершенного сотрудником вневедомственной охраны ГУ (главное управление) Росгвардии по г. Москве во время его нахождения в очередном отпуске, проводится проверка. По предварительным данным, причины трагедии не связаны со служебной деятельностью сотрудника", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве в пятницу.