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РИА Новости

В Москве сотрудник Росгвардии покончил с собой

Вчера, 14:36
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Сотрудник Росгвардии покончил с собой во время отпуска в Москве, в ведомстве не связывают его смерть со служебной деятельностью.
"По факту суицида, совершенного сотрудником вневедомственной охраны ГУ (главное управление) Росгвардии по г. Москве во время его нахождения в очередном отпуске, проводится проверка. По предварительным данным, причины трагедии не связаны со служебной деятельностью сотрудника", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве в пятницу.
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Ранее в СМИ появилась информация, что дома в центре Москвы найдено тело сотрудника ведомства без признаков насильственной смерти.
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РосгвардияМоскваПроисшествия
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