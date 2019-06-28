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РИА Новости

"Газпром" не может брать на себя часть затрат регионов, заявил Миллер

Вчера, 14:32
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПредседатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время общего собрания акционеров ПАО "Газпром" в Санкт-Петербурге. 28 июня 2019
Председатель Правления ПАО Газпром Алексей Миллер во время общего собрания акционеров ПАО Газпром в Санкт-Петербурге. 28 июня 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. "Газпром" не может и не должен брать на себя часть затрат регионов на газификацию, заявил глава компании Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров.
"Темпы газификации лимитированы тем, как газификацию ведут именно регионы. Но мы также должны понимать, что это фактически обязательство соответствующих субъектов исполнять свой бюджет. И, конечно, компания не может и не обязана, и не должна финансировать, фактически исполнять чей-то бюджет. Задача компании заключается в том, чтобы платить налоги в регионы, в федеральный и региональный бюджет", - сказал Миллер.
По его словам, в муниципальных бюджетах, бюджетах областей, бюджетов субъектов РФ есть соответствующая статья на газификацию, которая предопределена полномочиями, ответственностью и границами собственности соответствующих субъектов. И соответственно у субъектов возникают обязательства финансировать соответствующую статью расходов на газификацию, отметил спикер.
"Работа строится с четким пониманием роли и ответственности "Газпрома" и субъектов. Ежегодно с каждым из субъектов РФ "Газпром" подписывает планы, графики синхронизации работ, где со стороны "Газпрома" четко прописаны по высокой стороне все объекты, которые мы построим в соответствующем году, и объемы их финансирования в рамках нашего бюджета. Соответственно со стороны субъекта РФ в рамках этого документа прописаны все объекты по низкой стороне и обязательства их финансировать из своего бюджета", - пояснил глава компании.
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