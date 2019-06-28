В Архангельской области три человека погибли в ДТП с инкассаторской машиной

МУРМАНСК, 28 июн - РИА Новости. Водитель и два пассажира автомобиля Nissan скончались в результате аварии с участием машины службы инкассации в Плесецком районе Архангельской области, сообщается на сайт регионального УМВД.

По предварительной информации, на 505-м километре автодороги "Брин-Наволок - Каргополь" водитель Nissan выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Ford Transit, принадлежащим службе инкассации.