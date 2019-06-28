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РИА Новости

Миллер рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"

Вчера, 14:20
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2" . Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Точка невозврата по "Северному потоку-2" давно пройдена, правовых возможностей его остановить нет, газопровод будет достроен к концу 2019 года, сообщил в ходе пресс-конференции председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
"... Точка невозврата по данному проекту ("Северный поток-2" - ред.) она давным-давно пройдена, проект будет реализован, и в настоящее время время, я хочу сказать, нет никаких правовых возможностей для того, чтобы проект "Северный поток-2" остановится. Поэтому планы, которые были намечены, они остаются прежними - конец 2019 года. Отсутствие разрешения Дании в настоящее время не является еще пока критическим", - сказал Миллер.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
19641023
Обсудить 8
Северный поток-2Алексей МиллерГазпромЭкономика
Популярные комментарии
Хорошая новость. Сомнений не было!!!! Украина адью......))))
28 июня, 14:28
Арсений Понфиленко
2300001
Запустят вместе с ж/д на крымском мосту!)))
28 июня, 14:25
ВВВасилий Васильев
2000000
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