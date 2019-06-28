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РИА Новости

Экс-депутат ЕП считает, что от возвращения в ПАСЕ выиграет российский народ

Вчера, 14:20
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© Flickr / SaeimaОдин из лидеров партии "Русский союз Латвии" Мирослав Митрофанов
Один из лидеров партии Русский союз Латвии Мирослав Митрофанов
© Flickr / Saeima
Один из лидеров партии "Русский союз Латвии" Мирослав Митрофанов. Архивное фото
РИГА, 28 июн – РИА Новости. Экс-депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов считает, что от восстановления права голоса России в ПАСЕ в первую очередь выиграет российский народ, который получит возможность отстаивать свои права в европейских структурах, в том числе Европейском суде по правам человека.
Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.
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В Госдуме оценили связь между возвращением в ПАСЕ и признанием Крыма
"Возвращение России в ПАСЕ это не конец, а только начало долгого пути дипломатической и политической реабилитации России на международном уровне. Этот путь займет не одно десятилетие, будет регулярно осложняется кризисами типа недавнего конфликта в Керченском заливе. И даже без подобных инцидентов российская делегация будет испытывать жесткие наезды и спланированные политические провокации со стороны депутатов-русофобов. Российским представителям в ПАСЕ предстоит огромная работа, им нужно пожелать выдержки, мудрости и эмпатии", - сказал Митрофанов РИА Новости.
По его словам, гражданам России вернули возможность отстаивать свои права в Европе.
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Россия снова в ПАСЕ, надолго ли?
"Если оценивать, кто однозначно выиграл от подтверждения членства России в Совете Европы, то надо признать, что выиграл простой российский народ. Для граждан России сохранилась возможность находить справедливое решение в судебных делах, в которых граждане проигрывают государству. Я имею в виду сохранение возможности для россиян обращаться в Международный суд по правам человека в Страсбурге, который является как и ПАСЕ составной частью системы учреждений Совета Европы. Под влиянием этого суда постепенно улучшается практика правоприменения и становится более человечной работа пенитенциарной системы", - сказал Митрофанов.
Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали выбор в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Вчера, 09:19
Порошенко будет давить на ПАСЕ за Крым. Всем страшноДобившись возвращения в ПАСЕ, Россия сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма своей территорией, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко. Чего добивается бывший украинский лидер такими заявлениями, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Сергей Козлов.
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Возвращение России в ПАСЕМирослав МитрофановЕвропейский парламентВладимир ПутинПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
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