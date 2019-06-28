Экс-депутат ЕП считает, что от возвращения в ПАСЕ выиграет российский народ

РИГА, 28 июн – РИА Новости. Экс-депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов считает, что от восстановления права голоса России в ПАСЕ в первую очередь выиграет российский народ, который получит возможность отстаивать свои права в европейских структурах, в том числе Европейском суде по правам человека.

Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.

"Возвращение России в ПАСЕ это не конец, а только начало долгого пути дипломатической и политической реабилитации России на международном уровне. Этот путь займет не одно десятилетие, будет регулярно осложняется кризисами типа недавнего конфликта в Керченском заливе. И даже без подобных инцидентов российская делегация будет испытывать жесткие наезды и спланированные политические провокации со стороны депутатов-русофобов. Российским представителям в ПАСЕ предстоит огромная работа, им нужно пожелать выдержки, мудрости и эмпатии", - сказал Митрофанов РИА Новости.

По его словам, гражданам России вернули возможность отстаивать свои права в Европе.

"Если оценивать, кто однозначно выиграл от подтверждения членства России в Совете Европы, то надо признать, что выиграл простой российский народ. Для граждан России сохранилась возможность находить справедливое решение в судебных делах, в которых граждане проигрывают государству. Я имею в виду сохранение возможности для россиян обращаться в Международный суд по правам человека в Страсбурге, который является как и ПАСЕ составной частью системы учреждений Совета Европы. Под влиянием этого суда постепенно улучшается практика правоприменения и становится более человечной работа пенитенциарной системы", - сказал Митрофанов.

Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.