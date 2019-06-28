РПЦ изменит свой устав, если в ее состав войдет экзархат русских приходов

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Русская православная церковь готова изменить свой устав, если в ее состав войдет упраздненная Константинополем Архиепископия русских православных церквей в Западной Европе, заявил один из участников переговоров с приходами русской традиции от РПЦ заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва (Тутунов).

Синод Константинопольской церкви в ноябре прошлого года решил распустить находившийся в его юрисдикции Западноевропейский экзархат (архиепископию) русских приходов. Приходам экзархата было предписано войти в состав европейских митрополий Константинопольского патриархата (КП). Однако "русская" архиепископия не согласилась с этим решением - в феврале этого года на Генеральной ассамблее ее духовенства и мирян подавляющее большинство голосов (93%) было отдано за то, чтобы не распускаться и сохранить экзархат.

Как пояснялось в заявлении по итогам генассамблеи, поскольку учреждение архиепископии в 1921 году произошло еще до ее приема в КП, то и "отменить" ее в одностороннем порядке, по своему желанию Константинополь не имеет права - нужно обязательное обсуждение данного решения со всеми.

По словам епископа Саввы (Тутунова), 21 июня в Вене состоялась встреча представителей РПЦ с руководством западноевропейской архиепископии.

"Московский патриархат готов принять архиепископию полностью в той системе управления, которая сейчас там существует. То есть в рамках Московского патриархата будет действовать устав архиепископии. У Русской православной церкви появится новое образование, которое нашим уставом пока не предусмотрено. Но в устав будут внесены некоторые коррективы, предусматривающие существование такой архиепископии с особой формой управления", - сказал епископ "Независимой газете".

Ранее подобные прецеденты уже были: после подписания в 2007 году Акта о каноническом общении между Московским патриархатом и Русской православной церковью заграницей (РПЦЗ), имевшей свою систему управления, Архиерейский собор РПЦ внес необходимые поправки в общецерковный устав.

Как рассказал епископ Савва, на встрече в Вене, речь, в том числе, шла "о формулировках будущего документа, благодаря которому архиепископия сможет восстановить каноническое общение с Москвой". Рассматривается вариант, в соответствии с которым "архиепископия продолжит существовать со своим уставом – богослужебным, управленческим, своими пастырскими особенностями". Очередная Генеральная ассамблея приходов русской традиции намечена на 7 сентября.

Изначально в экзархат были включены приходы, сформированные, в основном, беженцами из России после гражданской войны. В 1920-х годах, согласно указу патриарха Московского и всея России Тихона, эти общины находились под управлением митрополита Евлогия в юрисдикции Русской церкви и именовались "Западноевропейская епархия" (или "Западноевропейская митрополия") с центром в Париже.