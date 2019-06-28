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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ изменит свой устав, если в ее состав войдет экзархат русских приходов

Вчера, 14:25
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкХрам Николая Чудотворца на Берсеневке в Москве. На втором плане слева - храм Христа Спасителя
Храм Николая Чудотворца на Берсеневке в Москве. На втором плане слева - храм Христа Спасителя
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Русская православная церковь готова изменить свой устав, если в ее состав войдет упраздненная Константинополем Архиепископия русских православных церквей в Западной Европе, заявил один из участников переговоров с приходами русской традиции от РПЦ заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва (Тутунов).
Синод Константинопольской церкви в ноябре прошлого года решил распустить находившийся в его юрисдикции Западноевропейский экзархат (архиепископию) русских приходов. Приходам экзархата было предписано войти в состав европейских митрополий Константинопольского патриархата (КП). Однако "русская" архиепископия не согласилась с этим решением - в феврале этого года на Генеральной ассамблее ее духовенства и мирян подавляющее большинство голосов (93%) было отдано за то, чтобы не распускаться и сохранить экзархат.
Кафедральный собор экзархата православных русских церквей в Западной Европе Собор Александра Невского в Париже
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Русский экзархат в Европе отказался подчиняться Константинополю
Как пояснялось в заявлении по итогам генассамблеи, поскольку учреждение архиепископии в 1921 году произошло еще до ее приема в КП, то и "отменить" ее в одностороннем порядке, по своему желанию Константинополь не имеет права - нужно обязательное обсуждение данного решения со всеми.
По словам епископа Саввы (Тутунова), 21 июня в Вене состоялась встреча представителей РПЦ с руководством западноевропейской архиепископии.
"Московский патриархат готов принять архиепископию полностью в той системе управления, которая сейчас там существует. То есть в рамках Московского патриархата будет действовать устав архиепископии. У Русской православной церкви появится новое образование, которое нашим уставом пока не предусмотрено. Но в устав будут внесены некоторые коррективы, предусматривающие существование такой архиепископии с особой формой управления", - сказал епископ "Независимой газете".
Русская Православная Церковь Заграницей. Западно-европейская епарxия. Православный приход Храм Христа Спасителя, Великомученицы Екатерины и преподобного Серафима Саровского, Санремо
23 февраля, 08:00
"Надо спасать": что будет с русским экзархатом в Европе
Ранее подобные прецеденты уже были: после подписания в 2007 году Акта о каноническом общении между Московским патриархатом и Русской православной церковью заграницей (РПЦЗ), имевшей свою систему управления, Архиерейский собор РПЦ внес необходимые поправки в общецерковный устав.
Как рассказал епископ Савва, на встрече в Вене, речь, в том числе, шла "о формулировках будущего документа, благодаря которому архиепископия сможет восстановить каноническое общение с Москвой". Рассматривается вариант, в соответствии с которым "архиепископия продолжит существовать со своим уставом – богослужебным, управленческим, своими пастырскими особенностями". Очередная Генеральная ассамблея приходов русской традиции намечена на 7 сентября.
Священник во время богослужения
5 февраля, 12:13
Приход "русского экзархата" в Сан-Ремо перешел в РПЦЗ
Изначально в экзархат были включены приходы, сформированные, в основном, беженцами из России после гражданской войны. В 1920-х годах, согласно указу патриарха Московского и всея России Тихона, эти общины находились под управлением митрополита Евлогия в юрисдикции Русской церкви и именовались "Западноевропейская епархия" (или "Западноевропейская митрополия") с центром в Париже.
В 1930 году митрополит Евлогий в связи с тяжелым положением Церкви в СССР объявил о "временном прерывании" отношений со священноначалием РПЦ и самовольно обратился с ходатайством к Константинопольскому патриарху о переходе в его юрисдикцию, которое в 1931 году патриархом Фотием II было удовлетворено. Несколько приходов русской диаспоры при этом сохранили верность Московскому патриархату.
Флоренция. Архивное фото
4 ноября 2018, 20:27Религия и мировоззрение
Община во Флоренции перешла из юрисдикции Константинополя в РПЦЗ
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Религия и мировоззрениерелигия
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