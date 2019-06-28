Три автора МИА "Россия сегодня" победили в конкурсе Союза журналистов

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Сразу три представителя МИА "Россия сегодня" стали победителями Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение 2018 года Союза журналистов России. Лина Алексюнайте из центра инновационной журналистики медиагруппы отмечена за мультимедийный сериал "Бездомные. Выход", обозреватель центра государственных проектов Вера Костамо – за очерк "Мимодумье по-ненецки. Как живут кочевники XXI века", а еще один представитель центра инновационной журналистики, Игорь Кривицкий – за подкаст "Рак. Победим".

Сериал "Бездомные. Выход", подготовленный совместно с проектом "Ангар спасения" православной службы "Милосердие", стартовал 12 ноября 2018 года. Его героями стали четыре человека, по разным причинам лишившихся крова: Алексей Евгеньевич, Паша, Руслан и Лёша. Семь недель журналисты в режиме реального времени вели хронику их быта, рассказывая, как эти люди решают свои проблемы, выполняют данные им задания. "В своем мультимедийном сериале мы хотели привлечь внимание к проблеме бездомных. Их истории во многом доказывают, что любой может оказаться в трудной жизненной ситуации и попасть на улицу – вне зависимости от происхождения, прописки, образования, то есть это не обязательно социально неблагополучные люди. И подкаст - очень личный, персональный жанр - хороший способ донести эту мысль, вызвать сочувствие и понимание", ­– говорит Лина Алексюнайте.

Вера Костамо – обладательница множества профессиональных наград, в том числе престижной премии Юлиана Семёнова в области экстремальной геополитической журналистики. Она не только прекрасно пишет, но и снимает фото и видео, монтирует, обрабатывает, записывает аудиоподкасты. Вера специализируется на работе в горячих точках, в зонах чрезвычайных ситуаций и отдаленных уголках России. "Мимодумье по-ненецки. Как живут кочевники XXI века" – это проект полного погружения в жизнь северного народа, живущего без электричества и связи с большой землей.

Проект "Рак. Победим" был запущен в октябре. Его герои – участники ежегодных Всемирных детских игр победителей, которые уже 9 лет подряд организуют в Москве волонтеры фонда "Подари жизнь". Подкаст состоит из 5 эпизодов: "Диагноз", "Госпитализация", "Лечение", "Выписка", "Победители". Каждый из них – это истории, рассказанные самим детьми, их близкими и врачами. Эпизоды подкаста доступны на платформах Apple Podcast, TuneIn, Google Podcasts, Podcast Addict.

В конкурсе Союза журналистов России на лучшее журналистское произведение 2018 года участвовал 341 автор. Церемония награждения победителей пройдет в сентябре в Сочи на форуме "Вся Россия-2019".