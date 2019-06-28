ДНР и ЛНР в одностороннем порядке освободили четырех пленных

Украинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву, на пресс-конференции в аэропорту Минска. 28 июня 2019

Украинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву, на пресс-конференции в аэропорту Минска. 28 июня 2019

МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики в одностороннем порядке освободили четырех пленных, передает корреспондент РИА Новости.

Они приехали в аэропорт Минска, откуда вместе с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком вернутся на Украину.

В четверг в Минске прошла встреча лидеров самопровозглашенных республик Донбасса и Медведчука, на которой главы ДНР и ЛНР поддержали инициативу украинского политика по освобождению нескольких пленных, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе.

По словам глава ЛНР Леонида Пасечника, в списке тех, кого ДНР и ЛНР передают Киеву, находятся Великий Дмитрий Николаевич, приговоренный по статье "осуществление террористической деятельности" к 15 годам лишения свободы, Веремейчик Яков Петрович, обвиняемый по уголовному делу о геноциде и применении запрещенных средств ведения войны, Михеев Эдуард Анатольевич, осужденный по уголовной статье "государственная измена" к 12 годам тюрьмы, Горяйнов Максим Анатольевич, приговоренный к 15 годам лишения свободы за содействие террористической деятельности. Трое из четырех передаваемых лиц - военнослужащие.

Как пояснил Медведчук, он выступил с инициативой о передаче в одностороннем порядке Киеву нескольких пленных, "увидев, что господин Зеленский (президент Украины - ред.) не собирается их освобождать или проводить обмены". Лидеры самопровозглашенных республик рассчитывают, что передача Киеву в одностороннем порядке четырех пленных простимулирует дальнейший обмен удерживаемыми лицами.