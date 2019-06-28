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РИА Новости
Культура

"Мона Лиза" переедет в другой зал из-за ремонта в Лувре

Вчера, 14:40
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© Flickr / Thomas RickerКартина Леонардо Да Винчи "Портрет госпожи Лизы Джокондо" (1503—1519) в крупнейшем музее мира, Лувре. Париж
Картина Леонардо Да Винчи Портрет госпожи Лизы Джокондо (1503—1519) в крупнейшем музее мира, Лувре. Париж
© Flickr / Thomas Ricker
Картина Леонардо Да Винчи "Портрет госпожи Лизы Джокондо" (1503—1519) в крупнейшем музее мира, Лувре. Париж
ПАРИЖ, 28 июн – РИА Новости. Знаменитую картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" перенесут в другой зал Лувра в середине июля в связи с проведением ремонтных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"Чтобы обеспечить проведение реновационных работ в зале государств (salle des États ) и сохранить возможность приема посетителей, музей принял исключительное решение перенести "Джоконду" в галерею Медичи, которая расположена на втором этаже в крыле Ришелье, с 17 июля до момента окончания работ – в середине октября 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
Галерея Медичи - одна из крупнейших в Лувре и может вместить многочисленных посетителей, которые хотят увидеть шедевр Леонардо да Винчи.
"Мона Лиза" со времен Первой мировой войны хранится в Лувре. Картина покидала музей лишь несколько раз для демонстрации в других музеях.
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КультураНовости культурыВыставкиМузеиЛеонардо да ВинчиЛуврПариж
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