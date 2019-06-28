В Иране назвали слова спецпредставителя США об эффективности санкций шуткой

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал шуткой слова спецпредставителя США по ИРИ Брайана Хука об эффективности экономического давления на Исламскую Республику и о том, что Тегеран не имеет права нарушать свои обязательства в рамках ядерной программы в качестве ответа на американские санкции.

"Шутка дня!" - написал Аракчи в Twitter, прикрепив к записи фотографию с заявлением Хука.

В понедельник Хук заявил журналистам, что кампания США по изоляции Ирана и оказанию на него экономического давления работает, и Вашингтон намерен ее продолжать. Он также заявил, что Иран использует "ядерный шантаж" в отношении стран, которые остались в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".

США 1 июля планируют объявить о введении нового пакета санкций в отношении Ирана после того, как тот сбил американский беспилотник. О новых "существенных санкциях" ранее заявил президент США Дональд Трамп. Он не уточнил, какие именно меры будут приняты, но заявил, что это направлено на то, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил 20 июня, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитный ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.