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РИА Новости
Липецкая область

Муниципалитеты Липецкой области получили 27 новых пассажирских автобусов

Вчера, 14:11
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© Fotolia / HalfpointПассажир в автобусе пользуется смартфоном
Пассажир в автобусе пользуется смартфоном
© Fotolia / Halfpoint
ЛИПЕЦК, 28 июн – РИА Новости. В Липецкой области 15 муниципальных районов получили по программе обновления общественного транспорта 27 автобусов марки ПАЗ 320435-04, сообщает пресс-служба администрации региона.
Все автобусы приспособлены для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья, то есть оборудованы низкопольными площадками с местом для размещения инвалидной коляски и специальным креплением для ее фиксации, а также пандусами. Стоимость одной машины составляет 3,5 миллиона рублей. Средства на обновление областного автопарка выделила региональная власть.
При выборе моделей автобусов липчане, в первую очередь, обращали внимание на их экологичность, безопасность и комфортабельность для пассажиров.
Программа стартовала по инициативе врио губернатора области Игоря Артамонова в конце 2018 года, в пятницу он сам вручил ключи от автобусов представителям муниципалитетов.

"Мы заботимся о комфорте жителей. Перевозка людей на устаревшем транспорте не соответствует требованиям безопасности и, следовательно, недопустима. А эти автобусы комфортные, современные", - сказал РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.

Транспортный парк, задействованный для осуществления регулярных перевозок пассажиров в Липецкой области, насчитывает 1251 единицу. Средний возраст парка - 12,8 лет. Ранее автотранспортным предприятиям региона уже было передано 11 автобусов. Всего в текущем году планируется приобрести 197 автобусов при поддержке областного и местных бюджетов. На обновление подвижного состава будет выделен 921 миллион рублей. В следующем году программа обновления автопарков региона продолжится, отмечает пресс-служба.
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