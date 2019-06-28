Муниципалитеты Липецкой области получили 27 новых пассажирских автобусов

ЛИПЕЦК, 28 июн – РИА Новости. В Липецкой области 15 муниципальных районов получили по программе обновления общественного транспорта 27 автобусов марки ПАЗ 320435-04, сообщает пресс-служба администрации региона.

Все автобусы приспособлены для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья, то есть оборудованы низкопольными площадками с местом для размещения инвалидной коляски и специальным креплением для ее фиксации, а также пандусами. Стоимость одной машины составляет 3,5 миллиона рублей. Средства на обновление областного автопарка выделила региональная власть.

При выборе моделей автобусов липчане, в первую очередь, обращали внимание на их экологичность, безопасность и комфортабельность для пассажиров.

Программа стартовала по инициативе врио губернатора области Игоря Артамонова в конце 2018 года, в пятницу он сам вручил ключи от автобусов представителям муниципалитетов.

"Мы заботимся о комфорте жителей. Перевозка людей на устаревшем транспорте не соответствует требованиям безопасности и, следовательно, недопустима. А эти автобусы комфортные, современные", - сказал РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.