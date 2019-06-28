В Южной Корее арестовали двух россиян по подозрению в ограблении магазина

ТОКИО, 28 июн - РИА Новости. Полиция в Южной Корее арестовала двух российских граждан, подозреваемых в ограблении магазина круглосуточной торговли в городе Пуан провинции Чолла-Пукто, передает местное агентство Рёнхап.
По данным полиции, двоих россиян, одному из которых 21 год, арестовали спустя 13 часов после ограбления. Сообщается, что, угрожая 51-летнему продавцу магазина, они забрали у него наличными миллион южнокорейских вон (почти 1000 долларов) и скрылись. У грабителей были маски на лицах, оружия при них не оказалось, уточняет агентство.
На прошлой неделе полиция южнокорейского города Пусан завела уголовное дело против еще двух российских граждан по обвинению в воровстве товаров в магазине электроники и мяса из морозилки в продуктовой лавке.