В Южной Корее арестовали двух россиян по подозрению в ограблении магазина

По данным полиции, двоих россиян, одному из которых 21 год, арестовали спустя 13 часов после ограбления. Сообщается, что, угрожая 51-летнему продавцу магазина, они забрали у него наличными миллион южнокорейских вон (почти 1000 долларов) и скрылись. У грабителей были маски на лицах, оружия при них не оказалось, уточняет агентство.