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РИА Новости

В Южной Корее арестовали двух россиян по подозрению в ограблении магазина

Вчера, 14:04
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ТОКИО, 28 июн - РИА Новости. Полиция в Южной Корее арестовала двух российских граждан, подозреваемых в ограблении магазина круглосуточной торговли в городе Пуан провинции Чолла-Пукто, передает местное агентство Рёнхап.
По данным полиции, двоих россиян, одному из которых 21 год, арестовали спустя 13 часов после ограбления. Сообщается, что, угрожая 51-летнему продавцу магазина, они забрали у него наличными миллион южнокорейских вон (почти 1000 долларов) и скрылись. У грабителей были маски на лицах, оружия при них не оказалось, уточняет агентство.
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