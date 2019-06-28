Голодец поздравила победителей конкурса Чайковского

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вице-премьер правительства Ольга Голодец пожелала лауреатам Международного конкурса имени Чайковского быть достойными высокой награды на протяжении всей музыкальной карьеры.

Победителей Международного конкурса имени Чайковского наградили на торжественной церемонии в Доме Пашкова в пятницу. Конкурс является крупнейшим событием в мире классической музыки. Он проводится с периодичностью раз в четыре года.

Накануне вечером председатели жюри конкурса объявили лауреатов по всем специальностям.

"Звание лауреата накладывает серьёзные обязательства. В дальнейшем в своей карьере вы всегда будете указывать "Победитель конкурса Чайковского". Мне хочется, чтобы ваша карьера, ваша музыкальная жизнь была достойна этой премии", — сказала Голодец.

По ее словам, за 10 дней фестиваля музыки члены жюри и поклонники конкурса услышали много выдающихся участников. Она поблагодарила членов жюри за их труд и за то, что они создавали особую атмосферу для молодых конкурсантов.

Как отметила вице-премьер, онлайн-трансляции конкурса посмотрели более 15 миллионов человек.

Первое место среди пианистов занял Александр Канторов из Франции, среди скрипачей — Сергей Догадин из России, среди виолончелистов — Златомир Фанг из США. Победителем по специальности "Сольное пение" среди женщин стала Мария Баракова из России, среди мужчин награду присудили Александросу Ставракакису из Греции.

В этом году впервые за победу в конкурсе сражались музыканты по специальностям "Медные духовые инструменты" и "Деревянные духовые инструменты". Первую премию по специальности "Медные духовые инструменты" разделили валторнист Юн Женг из Китая и тромбонист Алексей Лобиков из России. Победителем по специальности "Деревянные духовые инструменты" стал флейтист Матвей Демин.

"Наша ответственность не завершается, она скорее начинается. В ближайшие два-три года мы будем думать не только о следующем конкурсе, но и о том, чтобы открытия этого года получили возможность выступать в России и по всему миру", — сказал сопредседатель оргкомитета конкурса маэстро Валерий Гергиев.