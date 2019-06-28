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РИА Новости
Культура

Голодец поздравила победителей конкурса Чайковского

Вчера, 14:04
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец . Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вице-премьер правительства Ольга Голодец пожелала лауреатам Международного конкурса имени Чайковского быть достойными высокой награды на протяжении всей музыкальной карьеры.
Победителей Международного конкурса имени Чайковского наградили на торжественной церемонии в Доме Пашкова в пятницу. Конкурс является крупнейшим событием в мире классической музыки. Он проводится с периодичностью раз в четыре года.
Китайский пианист Янь Тянсю в финале Международного музыкального конкурса имени Чайковского
27 июня, 14:12
Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке
Накануне вечером председатели жюри конкурса объявили лауреатов по всем специальностям.
"Звание лауреата накладывает серьёзные обязательства. В дальнейшем в своей карьере вы всегда будете указывать "Победитель конкурса Чайковского". Мне хочется, чтобы ваша карьера, ваша музыкальная жизнь была достойна этой премии", — сказала Голодец.
По ее словам, за 10 дней фестиваля музыки члены жюри и поклонники конкурса услышали много выдающихся участников. Она поблагодарила членов жюри за их труд и за то, что они создавали особую атмосферу для молодых конкурсантов.
Как отметила вице-премьер, онлайн-трансляции конкурса посмотрели более 15 миллионов человек.
Первое место среди пианистов занял Александр Канторов из Франции, среди скрипачей — Сергей Догадин из России, среди виолончелистов — Златомир Фанг из США. Победителем по специальности "Сольное пение" среди женщин стала Мария Баракова из России, среди мужчин награду присудили Александросу Ставракакису из Греции.
В этом году впервые за победу в конкурсе сражались музыканты по специальностям "Медные духовые инструменты" и "Деревянные духовые инструменты". Первую премию по специальности "Медные духовые инструменты" разделили валторнист Юн Женг из Китая и тромбонист Алексей Лобиков из России. Победителем по специальности "Деревянные духовые инструменты" стал флейтист Матвей Демин.
XV Международный конкурс имени П.И. Чайковского в Москве
27 июня, 20:15
В финал конкурса Чайковского вышли три российских пианиста
"Наша ответственность не завершается, она скорее начинается. В ближайшие два-три года мы будем думать не только о следующем конкурсе, но и о том, чтобы открытия этого года получили возможность выступать в России и по всему миру", — сказал сопредседатель оргкомитета конкурса маэстро Валерий Гергиев.
Вечером в пятницу в московском зале "Зарядье" состоится гала-концерт победителей и объявление обладателя гран-при среди всех специальностей.
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КультураКонкурс имени П. И. ЧайковскогоОльга ГолодецМоскваРоссия
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