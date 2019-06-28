В Минкультуры рассказали подробности о культурных нормативах для школьников

АНОСИНО (Московская обл.), 28 июн - РИА Новости. Программа "Культурные нормативы" для школьников будет разделена на три возрастные группы с всесторонним изучением семи различных направлений в культуре, сообщила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова на Всероссийском совещании региональных министров.

Пилотный проект по введению культурных нормативов для школьников стартует с 1 сентября 2019 года в 8 пилотных субъектах Российской Федерации: Республика Татарстан, Республика Коми, Ставропольский край, Тульская область, Ярославская область, Пензенская область, Саратовская область, Новосибирская область.

"Участников проекта мы сейчас делим на три возрастные группы: учащиеся 1-4 классов, учащиеся 5-8 классов и учащиеся 9-11 классов. Принципиальным условием для этого проекта является добровольное участие детей в проекте", - рассказала Ярилова.

Она отметила, что регулярное знакомство школьников с лучшими образцами культурной сферы позволит не только получить дополнительное гуманитарное знание в театральной, музыкальной, литературной и других составляющих, но и поможет развить креативное мышление, познакомиться с богатейшей культурой страны.

"Программа включает семь направлений - литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр, кинематография. По каждому из них уже подготовлен рекомендуемый список произведений", - сообщила замминистра, подчеркнув, что основными критериями при составлении программы были "культурная и историческая значимость".