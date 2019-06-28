ФСИН поддержит обращение в ЕСПЧ заключенных пермской колонии

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний поддержит обращение заключенных пермской колонии-поселения, где созданы приемлемые условия для жизни и работы, но которых постановлением Верховного суда РФ должны переселить в другую колонию, в ЕСПЧ, если таковая будет подана, заявил на пресс-конференции заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.

Он рассказал о пилотном проекте по социализации и адаптации осужденных в Кизиле (Пермский край), где был в 2011 году начат этот эксперимент. "По договоренности с местными бизнесменами в безвозмездное, бесплатное пользование была передана нашей колонии швейная фабрика, на которой трудились осужденные. Они работали, жили, трудились, платили установленные судом штрафы, алименты, выплачивали исполнительные листы по причинению ущерба. Все было нормально", - заметил Максименко.

Однако затем, по его словам, в суд поступил иск прокуратуры о выселении людей из этой колонии. После ряда инстанций дело до Верховного суда, который "одним росчерком пера лишил более сотни человек, фактически, работы и выселяет их из помещений", добавил Максименко.

Около 120 человек переселяют в колонию в нескольких километрах от города, где плохие условия и еще долго не будет ремонта. "Нет окон, нет ничего. Это бывшая детская колония, которая закрыта, потому что пришла в износ. Суды считают, что там можно жить нашим людям", - указал он. Максименко сообщил, что ВС "отклонил обращение ФСИН даже без рассмотрения", теперь они обязаны перевести людей "в разрушенные помещения, где нет воды, канализации, окон".