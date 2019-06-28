Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Очевидцы Очевидцы публикуют видео затопленной дороги у столичного аэропорта Шереметьево.

На кадрах видно, что автомобили проехать не могут, а людей перевозят в кузове "Газели".

Ранее на сайте аэропорта появилась информация о том, что участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.

Для доступа в терминал В пассажирам посоветовали пользоваться "Аэроэкспрессом", затем — переходом между терминалами.