Мэй назвала Путину условия нормализации отношений между Россией и Британией

ЛОНДОН, 28 июн – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила президенту РФ Владимиру Путину, что нормализации отношений между странами не будет до тех пор, пока Россия не прекратит "враждебные вмешательства" в дела других стран, дезинформацию и кибератаки, говорится в переданном в РИА Новости заявлении представителя офиса британского премьера.

"Она сказала президенту, что не может быть нормализации наших двусторонних отношений до тех пор, пока Россия не прекратит безответственную и дестабилизирующую деятельность, угрожающую Великобритании и ее союзникам – в том числе, враждебные вмешательства в другие страны, дезинформацию и кибератаки, которые подрывают позиции России в мире", - говорится в заявлении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберобласти, в то время как причастность США к кибератакам официально подтверждается. Кроме того, РФ неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в выборы в других странах, в том числе во время президентской кампании в США и на выборах в Европарламент. Также накануне саммита G20 глава российского государства в интервью Financial Times заявил, что в России ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.