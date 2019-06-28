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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Мэй назвала Путину условия нормализации отношений между Россией и Британией

Вчера, 13:55
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЛОНДОН, 28 июн – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила президенту РФ Владимиру Путину, что нормализации отношений между странами не будет до тех пор, пока Россия не прекратит "враждебные вмешательства" в дела других стран, дезинформацию и кибератаки, говорится в переданном в РИА Новости заявлении представителя офиса британского премьера.
Путин и Мэй встретились в пятницу на полях саммита G20 в японской Осаке.
"Она сказала президенту, что не может быть нормализации наших двусторонних отношений до тех пор, пока Россия не прекратит безответственную и дестабилизирующую деятельность, угрожающую Великобритании и ее союзникам – в том числе, враждебные вмешательства в другие страны, дезинформацию и кибератаки, которые подрывают позиции России в мире", - говорится в заявлении.
"Премьер-министр подчеркнула, что мы остаемся открытыми к отношениям иного рода, но, чтобы это случилось, необходимо, чтобы российское правительство избрало другой путь", - указывает представитель премьера.
Также Мэй отметила, что Великобритания продолжит отстаивать демократию, права человека и равенство всех групп населения, включая права людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Президент РФ Владимир Путин
22 июня, 11:32
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберобласти, в то время как причастность США к кибератакам официально подтверждается. Кроме того, РФ неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в выборы в других странах, в том числе во время президентской кампании в США и на выборах в Европарламент. Также накануне саммита G20 глава российского государства в интервью Financial Times заявил, что в России ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.
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Саммит G20 в ОсакеТереза МэйВладимир ПутинВеликобританияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ишь ты, горе то какое! Не видать нам хороших отношений с Британией. Как будто они у нас были. Во все времена бриты ставят России палки в колеса. Все беглые олигархи туда сматываются. Это о чем то говорит же?
28 июня, 14:23
Виктория Аранцева
271700439
Несостоявшаяся "Маргарет Тэтчер - 2" злобно погрозила из-за угла кулаком и побежала скидывать сапоги. Власть меняется.
28 июня, 14:01
Игорь 123
1686701252
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