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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Меркель прибыла на торжественный ужин лидеров G20 в хорошем самочувствии

Вчера, 13:53
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая дважды за последние недели почувствовала себя плохо на публике, прибыла на торжественный ужин по завершении первого дня саммита. Выглядела она здоровой, признаков недомогания заметно не было.
Первый раз лидер ФРГ почувствовала себя неважно на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее Меркель объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием. По словам канцлера, после выпитой воды ей стало гораздо лучше.
Однако спустя некоторое время ситуации повторилась. Немецкий телеканал продемонстрировал кадры встречи Меркель с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, где у канцлера случился приступ сильной дрожи. Представитель немецкого кабмина тем не менее заверил, что она чувствует себя хорошо и на саммит в Осаке полетит.
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Саммит G20 в ОсакеБольшая двадцаткаАнгела МеркельОсака (город)ГерманияЯпонияВ мире
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