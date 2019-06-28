Меркель прибыла на торжественный ужин лидеров G20 в хорошем самочувствии

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая дважды за последние недели почувствовала себя плохо на публике, прибыла на торжественный ужин по завершении первого дня саммита. Выглядела она здоровой, признаков недомогания заметно не было.

Первый раз лидер ФРГ почувствовала себя неважно на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее Меркель объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием. По словам канцлера, после выпитой воды ей стало гораздо лучше.

Меркель, которая дважды за последние недели почувствовала себя плохо на публике, на саммите G20 признаков недомогания не проявляет. А, скорее, даже наоборот #G20 pic.twitter.com/0EdhnkgBl7 — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 28 июня 2019 г.