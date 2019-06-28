Похороны лидера группы "Високосный год" пройдут в закрытом режиме

Рок-группа "Високосный год" была создана Ильей Калинниковым в 1990 году и получила огромную популярность благодаря написанным им хитам "Метро", "Лучшая песня о любви", "Кино", "Приносящий удачу", а также "Тихий огонек", вошедшая в сериал "Дальнобойщики". Единственный диск группы "Который возвращается" был выпущен в 2000 году, он дважды становился "золотым". В 2001 году "Високосный год" стал лауреатом "Песни года" и лауреатом премии "Стопудовый хит". В 2014 году коллектив выступил на рок-фестивале "Нашествие".