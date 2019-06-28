Похороны лидера группы "Високосный год" пройдут в закрытом режиме

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Похороны лидера группы "Високосный год" Ильи Калинникова пройдут в закрытом режиме по желанию родственников, сказал РИА Новости бывший участник группы, бас-гитарист Дмитрий Гугучкин.
Калинников скончался 25 июня на 47-м году жизни в одной из московских больниц, причиной смерти стала остановка сердца, написал в Facebook директор коллектива Алексей Кан.
"Похороны пройдут в закрытом режиме по желанию родственников", - сказал бывший участник группы "Високосный год", бас-гитарист Дмитрий Гугучкин (ныне - группа "Ленинград").
Клавишник группы "Високосный год" Илья Муртазин также отказался сообщить РИА Новости дату и место похорон, так как "это касается только близких".
Рок-группа "Високосный год" была создана Ильей Калинниковым в 1990 году и получила огромную популярность благодаря написанным им хитам "Метро", "Лучшая песня о любви", "Кино", "Приносящий удачу", а также "Тихий огонек", вошедшая в сериал "Дальнобойщики". Единственный диск группы "Который возвращается" был выпущен в 2000 году, он дважды становился "золотым". В 2001 году "Високосный год" стал лауреатом "Песни года" и лауреатом премии "Стопудовый хит". В 2014 году коллектив выступил на рок-фестивале "Нашествие".