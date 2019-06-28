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РИА Новости
Оренбургская область

Региональный сосудистый центр в Оренбуржье получит новое оборудование

Вчера, 13:52
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКоридор в больнице
Коридор в больнице
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ОРЕНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Региональный сосудистый центр (РСЦ), действующий на базе Оренбургской областной клинической больницы, получит новое оборудование в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.
По его словам, специализированные отделения центра будут переоснащены оборудованием для диагностики, лечения и ранней медицинской реабилитации пациентов с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Поставка будет осуществлена в разное время в соответствии с условиями госконтрактов. Так, в третьем квартале текущего года в Региональный сосудистый центр поступит операционный микроскоп для высокотехнологичных нейрохирургических операций, в четвертом квартале – уникальный ангиограф нового поколения с возможностью применения передовых 3D-технологий", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что в РСЦ специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь ежегодно получают порядка трех тысяч пациентов с инфарктами и инсультами. С диагнозом инфаркт миокарда в центр поступают до 1,6 тысячи человек в год, более 1,3 тысячи пациентов – с инсультами.
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В минувшем году методом чрескожного коронарного вмешательства в первые часы поступления в центр были прооперированы 750 пациентов с инфарктами, за пять месяцев текущего года – 322 пациента. По экстренным и неотложным показаниям в центре выполняются открытые операции на сердце. Жителям отдаленных территорий бригадой скорой помощи проводится тромболитическая терапия на местах, что позволяет расширить рамки "терапевтического окна" до 24 часов и транспортировать пациентов в РСЦ. Кроме того, в реанимационном отделении центра проводятся экстренные мероприятия в остром периоде инсульта, применяются новейшие методики лечения.
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