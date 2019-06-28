Региональный сосудистый центр в Оренбуржье получит новое оборудование

ОРЕНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Региональный сосудистый центр (РСЦ), действующий на базе Оренбургской областной клинической больницы, получит новое оборудование в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

По его словам, специализированные отделения центра будут переоснащены оборудованием для диагностики, лечения и ранней медицинской реабилитации пациентов с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Поставка будет осуществлена в разное время в соответствии с условиями госконтрактов. Так, в третьем квартале текущего года в Региональный сосудистый центр поступит операционный микроскоп для высокотехнологичных нейрохирургических операций, в четвертом квартале – уникальный ангиограф нового поколения с возможностью применения передовых 3D-технологий", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что в РСЦ специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь ежегодно получают порядка трех тысяч пациентов с инфарктами и инсультами. С диагнозом инфаркт миокарда в центр поступают до 1,6 тысячи человек в год, более 1,3 тысячи пациентов – с инсультами.