Косачев надеется на консультации по СНВ после переговоров Путина и Трампа

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. После обсуждения лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом темы разоружения возможно возобновление консультаций по продлению СНВ, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Самое серьезное, что предметом дискуссии была разоруженческая проблематика. В Белом доме ее обозначили как модели контроля над вооружениями XXI века, которые бы, как того хочет Трамп, включали и Китай", - написал Косачев в Facebook.
По его словам, в России не против такой постановки вопроса, но для этого "танго" нужен третий, то есть как минимум нужно спросить и пригласить Китай, а не решать за него что-то в двустороннем формате. Кроме того, президент РФ накануне уже обозначил нашу позицию по данному вопросу: при всем уважении к Китаю, Россия и США все равно являются абсолютными лидерами по обладанию ядерным оружием, и базовые вопросы нужно согласовывать в двустороннем формате. "Это, можно сказать, российско-американский эксклюзив, от которого, однако, зависит глобальная стабильность", - подчеркнул он.
"Поэтому, в частности, крайне важно не допустить срыва обновления соглашения по СНВ, что, увы, вполне реально, поскольку чисто технически остается очень мало времени, о чем и говорил наш президент. Полагаю, он был услышан американской стороной, и очень надеюсь, что в ближайшем будущем последуют какие-то технические действия – встречи дипломатов и военных", - отметил сенатор.
Российские законодатели готовы поддержать эти усилия и средствами парламентской дипломатии, подчеркнул Косачев. "Хотя объективно именно на американском направлении их арсенал очень скуп: Конгресс заморозил контакты с Федеральным Собранием. Но встреча лидеров двух стран – чем не повод подумать об их разморозке? Мы готовы однозначно", - заключил политик.