Косачев надеется на консультации по СНВ после переговоров Путина и Трампа

По его словам, в России не против такой постановки вопроса, но для этого "танго" нужен третий, то есть как минимум нужно спросить и пригласить Китай, а не решать за него что-то в двустороннем формате. Кроме того, президент РФ накануне уже обозначил нашу позицию по данному вопросу: при всем уважении к Китаю, Россия и США все равно являются абсолютными лидерами по обладанию ядерным оружием, и базовые вопросы нужно согласовывать в двустороннем формате. "Это, можно сказать, российско-американский эксклюзив, от которого, однако, зависит глобальная стабильность", - подчеркнул он.