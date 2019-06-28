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РИА Новости

Суд в Вологде подтвердил штраф жителю за оскорбление государства

Вчера, 13:46
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Вологодский областной суд в пятницу не удовлетворил жалобу на назначение 30 тысяч рублей штрафа местному жителю Юрию Шадрину, чей пост в соцсети признан судом первой инстанции оскорбительным для государства, сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.
Верховажский районный суд Вологодской области в начале июня оштрафовал Шадрина по новой статье КоАП об оскорблении государства.
"Не согласившись с постановлением судьи, Шадрин и его адвокат направили жалобы с просьбой отменить судебное решение, ссылаясь на недоказанность обстоятельств. Вологодский областной суд, проверив материалы дела, с доводами жалоб не согласился, оставив постановление Верховажского районного суда без изменения", - говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.
Первым россиянином, который был оштрафован по новой статье КоАП за оскорбление государства, стал житель Новгородской области Юрий Картыжев. Он был оштрафован на 30 тысяч рублей, и это решение подтвердил суд второй инстанции. Сейчас, как сообщал РИА Новости правовой аналитик международной правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов, Картыжев подал жалобу в Европейский суд по правам человека.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
27 июня, 12:17
В Кремле наблюдают за правоприменением закона об оскорблении государства
Законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству, вступили в силу 29 марта. Премьер-министр Дмитрий Медведев указывал, что эту норму необходимо применять, если цель - прямое оскорбление, если речь идет просто о критике, то "никакой ответственности, даже если это такая жесткая критика с использованием разных слов… наступать не должно".
Президент РФ во время прямой линии, говоря про статью об оскорблении государства, отметил, что ее применение должно соответствовать смыслу закона, "никто не имеет права злоупотреблять вот этой нормой". Путин обещал "за этим следить", попросить "и Генпрокуратуру самым внимательным образом обратить на это внимание". При этом глава государства отметил, что закон об оскорблении государства - это не какая-то "квасная российская практика", а опыт, применяемый во всем мире.
Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге
21 июня, 15:24
Первый оштрафованный в России за оскорбление государства пожаловался в ЕСПЧ
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