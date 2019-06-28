Суд в Вологде подтвердил штраф жителю за оскорбление государства

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Вологодский областной суд в пятницу не удовлетворил жалобу на назначение 30 тысяч рублей штрафа местному жителю Юрию Шадрину, чей пост в соцсети признан судом первой инстанции оскорбительным для государства, сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.

Верховажский районный суд Вологодской области в начале июня оштрафовал Шадрина по новой статье КоАП об оскорблении государства.

"Не согласившись с постановлением судьи, Шадрин и его адвокат направили жалобы с просьбой отменить судебное решение, ссылаясь на недоказанность обстоятельств. Вологодский областной суд, проверив материалы дела, с доводами жалоб не согласился, оставив постановление Верховажского районного суда без изменения", - говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

Первым россиянином, который был оштрафован по новой статье КоАП за оскорбление государства, стал житель Новгородской области Юрий Картыжев. Он был оштрафован на 30 тысяч рублей, и это решение подтвердил суд второй инстанции. Сейчас, как сообщал РИА Новости правовой аналитик международной правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов, Картыжев подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

Законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству, вступили в силу 29 марта. Премьер-министр Дмитрий Медведев указывал, что эту норму необходимо применять, если цель - прямое оскорбление, если речь идет просто о критике, то "никакой ответственности, даже если это такая жесткая критика с использованием разных слов… наступать не должно".