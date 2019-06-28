Россия готова поставить Ирану С-400, заявили в ФСВТС

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 28 июн – РИА Новости. Россия готова поставить Ирану зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, но пока заявки от Тегерана не поступало, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"Мы открыты к переговорам о поставке ЗРС С-400 "Триумф", в том числе в Иран. Тем более что данная техника не подпадает под действие ограничений, введенных резолюцией СБ ООН 2231 от 20 июня 2015 года. Официального обращения от партнеров по данной теме мы не получали", - сказали в пресс-службе в ходе форума "Армия-2019".

С-400 в ФСВТС назвали уникальной системой противовоздушной обороны, способной противодействовать самым современным и перспективным средствам авиационного и ракетного нападения.

"Неудивительно, что многие наши партнеры проявляют серьезный интерес именно к этой системе", - сказали в службе.

Первым зарубежным обладателем С-400 стал Китай, после чего был подписан контракт с Турцией, а затем - и с Индией.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявлял РИА Новости, что в случае необходимости Иран проведет переговоры с Россией о возможности покупки С-400. Вице-премьер Юрий Борисов при этом отмечал, что запрос на поставку С-400 от Ирана пока не поступал. Отвечая на вопрос, как он может прокомментировать спекуляции СМИ на эту тему, Борисов сказал: "Пусть вбрасывают".

До этого агентство Блумберг со ссылкой на двух осведомленных лиц сообщило, что Россия якобы отклонила запрос Ирана о продаже ему С-400.

Эти заявления прозвучали на фоне нового витка напряженности, произошедшем на Ближнем Востоке на минувшей неделе. Корпус стражей исламской революции объявил, что сбил у входа в Персидский залив американский беспилотник, нарушивший воздушное пространство республики. Пентагон позднее подтвердил, что беспилотник был сбит, но, по словам американцев, это произошло в международном воздушном пространстве.

Президент Дональд Трамп назвал инцидент "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.

Впоследствии лидер США заявил, что был готов нанести удар по Ирану, но отказался от него из-за возможных жертв. По словам Трампа, он надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи в свою очередь заявил, что Иран тоже не намерен начинать войну.