Эксперты рассказали, где отдыхают россияне по бесплатным путевкам

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Около 42% россиян выбрали бы поездки по России, будь у них уже оплаченная двухнедельная путевка, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Отпуск в Крыму на таких условиях предпочли бы провести 11% опрошенных, в Сочи - 8%, в любом санатории - 6%, а 3% мечтают оказаться на Байкале. Поездки в страны Европы выбрали бы 10% респондентов, причем по 2% туристов сказали, что хотели бы побывать в Италии и Испании. Еще 6% признались, что отправились бы на море, а 4% полетели бы в Турцию.

Почти половина - 45% - россиян уже побывали в отпуске в этом году или планируют это сделать, свидетельствуют данные опроса. Еще 40% не работают, поэтому отпуска у них нет, а 12% респондентов сказали, что будут работать без отдыха.

Из тех, кто был в отпуске или только пойдет, 21% респондентов остаются дома, 14% - уезжают в другие регионы России, восемь процентов - проводят время на даче, еще три процента отправятся в страны дальнего зарубежья, а два процента - в ближнее.

Для 54% опрошенных отдых на природе - наиболее привлекательный вариант. На даче, в деревне или в домах отдыха, санаториях или пансионатах хотели бы побывать по 22% граждан соответственно, остаться дома и общаться с друзьями предпочли бы по 20% соответственно, в путешествие на автомобиле отправились бы 17% россиян. Речной или морской круиз привлекает 15% путешественников.