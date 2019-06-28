Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T15:40Z
https://ria.ru/20190628/1556011998.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152796/64/1527966485_0:160:3073:1889_1036x0_80_0_0_5ce0f09c83a4b786c528f0c5095210d7.jpg
РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, где отдыхают россияне по бесплатным путевкам

Вчера, 15:40
930
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкЗакат на острове Ольхон
Закат на острове Ольхон
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Около 42% россиян выбрали бы поездки по России, будь у них уже оплаченная двухнедельная путевка, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Отпуск в Крыму на таких условиях предпочли бы провести 11% опрошенных, в Сочи - 8%, в любом санатории - 6%, а 3% мечтают оказаться на Байкале. Поездки в страны Европы выбрали бы 10% респондентов, причем по 2% туристов сказали, что хотели бы побывать в Италии и Испании. Еще 6% признались, что отправились бы на море, а 4% полетели бы в Турцию.
Почти половина - 45% - россиян уже побывали в отпуске в этом году или планируют это сделать, свидетельствуют данные опроса. Еще 40% не работают, поэтому отпуска у них нет, а 12% респондентов сказали, что будут работать без отдыха.
Из тех, кто был в отпуске или только пойдет, 21% респондентов остаются дома, 14% - уезжают в другие регионы России, восемь процентов - проводят время на даче, еще три процента отправятся в страны дальнего зарубежья, а два процента - в ближнее.
Для 54% опрошенных отдых на природе - наиболее привлекательный вариант. На даче, в деревне или в домах отдыха, санаториях или пансионатах хотели бы побывать по 22% граждан соответственно, остаться дома и общаться с друзьями предпочли бы по 20% соответственно, в путешествие на автомобиле отправились бы 17% россиян. Речной или морской круиз привлекает 15% путешественников.
Туристы в аэропорту
26 июня, 11:38
Эксперты выяснили, как россияне будут отдыхать этим летом
Опрос проводился 22–23 июня в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ при участии 1 500 респондентов.
401302
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмРоссия
Рекомендуем
В Болгарии предложили лишить трех россиян гражданства
РИА
Новости
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер
"Газпром" призвал Украину подумать о собственном газоснабжении
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Вид на набережную города Судака
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Лента
новостей
Пенсионное удостоверение
Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии
На Урале родители добились продолжения обучения детей в 10 классе лицея
Джереми Хант
Глава МИД Великобритании прокомментировал слова Путина о либерализме
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Что происходит в Тбилиси после беспорядков
Кадр из фильма Движение вверх
"Движение вверх" стал самым кассовым российским фильмом, показанным в Китае
Президент США Дональд Трамп
Трамп указал и.о. премьера Испании на его место на саммите "двадцатки"
Газодобывающее предприятие на Украине
Миллер пошутил о судьбе транзита газа через Украину в новом году
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Макрон рассказал о переговорах с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время заседания Госсовета по развитию добровольчества в Кремле
Кадыров прокомментировал слова Путина о предателях
Председатель Правления ПАО Газпром Алексей Миллер во время общего собрания акционеров ПАО Газпром в Санкт-Петербурге. 28 июня 2019
"Газпром" оценил шансы на переговоры с Украиной "с чистого листа"
Танк турецкой армии возле границы между Турцией и Сирией
Турция нанесла удар по Сирии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:23Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
11:22Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
11:22Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
11:19Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
11:14Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
11:13Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных
11:11Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью
11:11Макрон заявил о возможности построить новое партнерство с Россией
11:10Работа с Турцией по Сирии идет в ежедневном режиме, заявил Путин
11:08Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
11:06Путин связал интерес Мэй к теме Скрипалей со своим интервью FT
11:03Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерные ограничения
11:02Путин рассказал о сотрудничестве с США по Сирии
11:00Трамп заявил о переговорах об исключении Huawei из "черного списка" в США
10:58Путин призвал Британию восстановить полноформатные отношения
10:57Путин назвал консультации с Трампом полезными
10:55Итоговая декларация саммита G20 не содержит пункт против протекционизма
10:54Путин и Трамп обсудили Венесуэлу и "вмешательство" в выборы в США
10:52Москва и Эр-Рияд выступили за продление сделки ОПЕК+ в текущих объемах
10:49Путин призвал не останавливать полноформатные отношения России и Британии
Лента новостейМолния