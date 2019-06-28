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РИА Новости

Глава Крыма поручил создать реестр хамов среди водителей маршруток

Вчера, 13:41
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкОстановка общественного транспорта "Площадь Ленина" в Симферополе
Остановка общественного транспорта Площадь Ленина в Симферополе
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Остановка общественного транспорта "Площадь Ленина" в Симферополе. Архивное фото
ДЖАНКОЙ (КРЫМ), 28 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил сформировать список водителей маршрутных транспортных средств, на которых поступают жалобы за хамство.
"Реестр хамов можно создать, чтобы пофамильно знали, что такой-то товарищ откровенный хам, чтобы хоть чем-то ограничить нарушение норм морали, этики и правил общения", - сказал он, комментируя жалобы крымчан на грубое отношение водителей.
Министр транспорта республики Сергей Карпов пообещал сделать своеобразную "доску позора".
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Сергей Аксенов (политик)Республика КрымКрымОбщество
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