Глава Крыма поручил создать реестр хамов среди водителей маршруток

ДЖАНКОЙ (КРЫМ), 28 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил сформировать список водителей маршрутных транспортных средств, на которых поступают жалобы за хамство.

"Реестр хамов можно создать, чтобы пофамильно знали, что такой-то товарищ откровенный хам, чтобы хоть чем-то ограничить нарушение норм морали, этики и правил общения", - сказал он, комментируя жалобы крымчан на грубое отношение водителей.