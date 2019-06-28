Топилин назвал вероятную причину снижения рождаемости на Кавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июн - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин считает, что рождаемость на Северном Кавказе могла снизиться из-за изменения менталитета.

Глава Минтруда РФ находится в пятницу с рабочим визитом в Северной Осетии, где проводит совещание по нацпроекту "Демография" и осмотр социальных объектов.

"Возвращаясь к рождаемости, хочу обратить внимание на то, что (регионы округа - ред.) демонстрировали положительную динамику. Ситуация по рождаемости на Северном Кавказе сейчас поменялась, к сожалению, или, к счастью, не знаю. Может, все-таки у всех меняется менталитет, молодые люди больше учатся, больше смотрят, как все происходит в европейской части", - сказал Топилин.

По его словам, властям регионов округа все-таки нужно заботиться, чтобы рождаемость не снижалась.