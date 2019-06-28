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РИА Новости

Топилин назвал вероятную причину снижения рождаемости на Кавказе

Вчера, 13:37
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июн - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин считает, что рождаемость на Северном Кавказе могла снизиться из-за изменения менталитета.
Глава Минтруда РФ находится в пятницу с рабочим визитом в Северной Осетии, где проводит совещание по нацпроекту "Демография" и осмотр социальных объектов.
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"Возвращаясь к рождаемости, хочу обратить внимание на то, что (регионы округа - ред.) демонстрировали положительную динамику. Ситуация по рождаемости на Северном Кавказе сейчас поменялась, к сожалению, или, к счастью, не знаю. Может, все-таки у всех меняется менталитет, молодые люди больше учатся, больше смотрят, как все происходит в европейской части", - сказал Топилин.
По его словам, властям регионов округа все-таки нужно заботиться, чтобы рождаемость не снижалась.
Проект "Демография", рассчитанный до 2024 года, входит в число 12 нацпроектов, объявленных в "майском указе" президента РФ. Он состоит из пяти федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт – норма жизни". На реализацию национального проекта "Демография" предусмотрено более 3 триллионов рублей. Внебюджетные источники финансирования нацпроекта не предусмотрены.
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Максим ТопилинСеверо-Кавказский ФОРоссияСеверная ОсетияОбщество
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