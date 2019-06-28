Huawei имеет почти 88 тысяч патентов, в том числе 11 тысяч в США

Павильон компании Huawei на международной выставке информационных и коммуникационных технологий в Москве

МОСКВА, 28 июн - Проект "Россия-Китай: главное" . Компания Huawei обладает 87805 патентами по всему миру, в том числе 11152 в США. Ежегодно 10-15% своих доходов компания выделяет на исследования и разработки, - сообщил в четверг китайский технологический гигант.

На пресс-конференции представители компании, базирующейся в Шэньчжэне (провинция Гуандун, Южный Китай) отметили, что только в разработку формата 5G Huawei инвестировала более 2 миллиардов долларов - это "больше, чем общий объем инвестиций в 5G всех основных поставщиков оборудования в Соединенных Штатах и Европе".

Huawei также заплатила более 6 миллиардов долларов в виде роялти за использование интеллектуальной собственности (IP) других компаний, почти 80% из них получили американские фирмы, сказал юридический директор компании Сун Люпин.

Он подчеркнул, что уважение и защита прав интеллектуальной собственности входит в основные принципы компании Huawei и является краеугольным камнем ее успеха в бизнесе, - и призвал не политизировать споры в области IP.

"За последние 30 лет ни один суд не пришел к выводу, что Huawei занимается вредоносной кражей IP", - сказал он. По его словам, "ни одна компания не может стать мировым лидером, воруя у других".