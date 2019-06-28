Автобусы в районе Шереметьево изменили маршруты из-за непогоды

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Автобусы в районе аэропорта Шереметьево временно изменили маршруты из-за скопления воды, сообщает пресс-служба Мосгортранса.
"Маршруты № 817, 851 в районе Шереметьево временно изменили (скопление воды). В сторону аэропорта после остановки "Монумент" автобусы едут сразу к терминалам E, F и D, затем по Шереметьевскому шоссе до остановки "Индустриальный парк "Шереметьево", - говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.
Отмечается, что для проезда к терминалу B стоит воспользоваться межтерминальным переходом в аэропорту. Поезда ходят между терминалами D, E, F и терминалом В. Проезд бесплатный.
Ранее Шереметьево сообщило о подтоплении участка дороги у аэропорта на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе, из-за которого затруднено движение автотранспорта.
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