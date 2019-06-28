Автобусы в районе Шереметьево изменили маршруты из-за непогоды

Отмечается, что для проезда к терминалу B стоит воспользоваться межтерминальным переходом в аэропорту. Поезда ходят между терминалами D, E, F и терминалом В. Проезд бесплатный.

Ранее Шереметьево сообщило о подтоплении участка дороги у аэропорта на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе, из-за которого затруднено движение автотранспорта.