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РИА Новости

В Башкирии утонул семилетний мальчик, пасший гусей

Вчера, 13:25
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УФА, 28 июн - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти мальчика в селе в Башкирии, который самостоятельно пас гусей и предположительно утонул в реке, его тело найдено в воде, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Ведомство сообщает, что в правоохранительные органы республики вечером 26 июня поступило сообщение об исчезновении 7-летнего мальчика в Чишминском районе.
"Мальчик ушел из дома пасти гусей в одной из деревень и пропал без вести. Родители мальчика в тот же день обратились в полицию, во время поиска обнаружили обувь ребенка в реке Дема, спустя два дня в водоеме обнаружили его тело", - говорится в сообщении.
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти ребенка, допрашивают семью мальчика, а также возможных очевидцев произошедшего. Расследование уголовного дела об убийстве, заведенного после пропажи мальчика, продолжается.
26 июня, 09:38
В Удмуртии подросток утонул в пруду во время выпускного
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СКРРеспублика БашкортостанПроисшествия
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