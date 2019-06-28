В Башкирии утонул семилетний мальчик, пасший гусей

УФА, 28 июн - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти мальчика в селе в Башкирии, который самостоятельно пас гусей и предположительно утонул в реке, его тело найдено в воде, сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Ведомство сообщает, что в правоохранительные органы республики вечером 26 июня поступило сообщение об исчезновении 7-летнего мальчика в Чишминском районе.

"Мальчик ушел из дома пасти гусей в одной из деревень и пропал без вести. Родители мальчика в тот же день обратились в полицию, во время поиска обнаружили обувь ребенка в реке Дема, спустя два дня в водоеме обнаружили его тело", - говорится в сообщении.