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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

В Осаке Новак проводит встречу с министром энергетики Саудовской Аравии

Вчера, 13:24
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак проводит встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом на полях саммита G20, сообщается на официальной странице российского министерства в Twitter.
"Проходит встреча Александра Новака с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом Аль-Фалихом", - говорится в сообщении.
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Саммит G20 в ОсакеМинистерство энергетики РФБольшая двадцаткаАлександр НовакСаудовская АравияОсака (город)РоссияЭкономика
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