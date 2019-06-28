В Осаке Новак проводит встречу с министром энергетики Саудовской Аравии

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак проводит встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом на полях саммита G20, сообщается на официальной странице российского министерства в Twitter.
"Проходит встреча Александра Новака с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом Аль-Фалихом", - говорится в сообщении.
#G_20#встреча_Новак_Фалих— Минэнерго России (@MinenergoGov) 28 июня 2019 г.
Проходит встреча Александра Новака @novakav1 с Министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом Аль-Фалихом @Khalid_AlFalih pic.twitter.com/TLmbTbdIdl