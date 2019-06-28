В Вене началось заседание совместной комиссии по иранской ядерной сделке

ВЕНА, 28 июн - РИА Новости. Заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) началось в Вене, передаёт корреспондент РИА Новости.

Встреча "пятёрки" (РФ, Китая, ФРГ, Великобритании, Франции) и Ирана проходит на уровне политдиректоров. Председательствует на встрече замглавы дипломатии ЕС Хельга Шмид. Российскую делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Рябков.

Ожидается, что участники обсудят пути сохранения сделки по иранскому атому, судьба которой пока остаётся неопределённой из-за действий США и ответных мер Ирана.

В Иране считают, что нынешнее заседание является последним шансом спасти сделку.

В годовщину выхода США из СВПД 8 мая Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов ядерной сделки - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили это нарушением сделки со стороны США и введением американских санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в соглашении членов ("пятерки") в должной мере решить проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана.

В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней - до 7 июля - на обеспечение его интересов, пообещав вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие проблемы. По истечении этого срока Тегеран, как ожидается, объявит о новых сокращениях своих обязательств в рамках ядерной сделки.