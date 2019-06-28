Ляшко потребовал от МИД стенограммы встреч Зеленского с Меркель и Макроном

КИЕВ, 28 июн - РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко потребовал от министерства иностранных дел обнародовать стенограммы встреч президента страны Владимира Зеленского с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель во время его визитов в Париж и Берлин 17-18 июня, а также потребовал у администрации президента сообщить, были ли у них контакты с представителями РФ по ситуации вокруг ПАСЕ.

Ранее глава украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ после того, как был принят проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной также приняли решение покинуть ПАСЕ. В четверг Зеленский заявил, что решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ было принято ещё до того, как он стал президентом, он не смог на него повлиять. Ляшко попросил правоохранительные органы проверить на госизмену высказывания Зеленского о том, что он знал о решении ПАСЕ про возврат делегации РФ в ассамблею.

"Я требую от МИД обнародовать стенограммы встреч Зеленского с Макроном и Меркель в той части, что касается обсуждения вопросов освобождения наших военнопленных моряков и возвращения российской делегации в ПАСЕ. Также обращаюсь в офис президента сообщить общественности, были ли у них контакты с россиянами на этот счет", - написал в пятницу депутат в Facebook.

Ляшко также считает необходимым создать временную следственную комиссию в парламенте для оценки ситуации.

"Вся эта очень подозрительная история должна стать предметом очень тщательного расследования спецслужб. Также я инициирую создание парламентской временной следственной комиссии по этому поводу. Если сговор Зеленского с русскими - это государственная измена!" - отметил политик.