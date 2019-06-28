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РИА Новости

Ляшко потребовал от МИД стенограммы встреч Зеленского с Меркель и Макроном

Вчера, 13:21
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер Радикальной партии Олег Ляшко на заседании Верховной рады Украины
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко на заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 28 июн - РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко потребовал от министерства иностранных дел обнародовать стенограммы встреч президента страны Владимира Зеленского с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель во время его визитов в Париж и Берлин 17-18 июня, а также потребовал у администрации президента сообщить, были ли у них контакты с представителями РФ по ситуации вокруг ПАСЕ.
Ранее глава украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ после того, как был принят проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной также приняли решение покинуть ПАСЕ. В четверг Зеленский заявил, что решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ было принято ещё до того, как он стал президентом, он не смог на него повлиять. Ляшко попросил правоохранительные органы проверить на госизмену высказывания Зеленского о том, что он знал о решении ПАСЕ про возврат делегации РФ в ассамблею.
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"Я требую от МИД обнародовать стенограммы встреч Зеленского с Макроном и Меркель в той части, что касается обсуждения вопросов освобождения наших военнопленных моряков и возвращения российской делегации в ПАСЕ. Также обращаюсь в офис президента сообщить общественности, были ли у них контакты с россиянами на этот счет", - написал в пятницу депутат в Facebook.

Ляшко также считает необходимым создать временную следственную комиссию в парламенте для оценки ситуации.
"Вся эта очень подозрительная история должна стать предметом очень тщательного расследования спецслужб. Также я инициирую создание парламентской временной следственной комиссии по этому поводу. Если сговор Зеленского с русскими - это государственная измена!" - отметил политик.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.
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Эммануэль МакронОлег ЛяшкоВладимир ЗеленскийАнгела МеркельВ мире
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