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РИА Новости

Первые данные по сумме ущерба Крыму в составе Украины представят в июле

Вчера, 13:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Первые обобщенные данные по ущербу Крыму за время пребывания в составе Украины будут озвучены в июле, на сегодняшний день предварительная сумма только упущенных экономических выгод составляет 2,5 триллиона рублей, сообщил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента, глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возмещения. Поручение было дано профильным комитетам Госдумы и Госсовету Крыма. Рабочую группу в крымском парламенте возглавил первый вице-спикер Фикс.
"Предварительные данные дают нам основания говорить, что Крыму в целом был нанесен немыслимый экономический ущерб за время пребывания в составе Украины. Сбор данных продолжается, первые выводы по отдельным направлениям планируется представить в середине июля. В целом работу планируем завершить к концу года", - сказал Фикс.
По его словам, предварительно, только сумма упущенных экономических выгод, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства в результате недофинансирования отрасли, составляет приблизительно 2,5 триллиона рублей. При этом, добавил он, продолжается оценка ущерба по другим отраслям, в том числе в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, промышленности, энергетике.
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"Это все пока предварительные данные. Вся информация в работе. Необходимо все сверить и свести воедино. Но мы четко понимаем, что Крым во время Украины систематически недофинансировался. По какой причине, еще предстоит выяснить", - сказал Фикс.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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