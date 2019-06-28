Первые данные по сумме ущерба Крыму в составе Украины представят в июле

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Первые обобщенные данные по ущербу Крыму за время пребывания в составе Украины будут озвучены в июле, на сегодняшний день предварительная сумма только упущенных экономических выгод составляет 2,5 триллиона рублей, сообщил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента, глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возмещения. Поручение было дано профильным комитетам Госдумы и Госсовету Крыма. Рабочую группу в крымском парламенте возглавил первый вице-спикер Фикс.

"Предварительные данные дают нам основания говорить, что Крыму в целом был нанесен немыслимый экономический ущерб за время пребывания в составе Украины. Сбор данных продолжается, первые выводы по отдельным направлениям планируется представить в середине июля. В целом работу планируем завершить к концу года", - сказал Фикс.

По его словам, предварительно, только сумма упущенных экономических выгод, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства в результате недофинансирования отрасли, составляет приблизительно 2,5 триллиона рублей. При этом, добавил он, продолжается оценка ущерба по другим отраслям, в том числе в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, промышленности, энергетике.

"Это все пока предварительные данные. Вся информация в работе. Необходимо все сверить и свести воедино. Но мы четко понимаем, что Крым во время Украины систематически недофинансировался. По какой причине, еще предстоит выяснить", - сказал Фикс.